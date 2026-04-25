Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году

Бренд чипсов Lay’s по итогам 2025 года занял первое место по выручке среди всех продовольственных товаров в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

В компании уточнили, что рейтинг составили на основе долей брендов в суммарных продажах товаров в федеральной рознице. Всего за прошлый год проанализировали 19 тыс. компаний с суммарными продажами на сумму более 8,5 трлн рублей. 

На продукцию Lay’s пришлась доля в 0,88% от всех продаж в денежном выражении. Бренд опередил прочих производителей из сегментов молочной, мясной, кондитерской и другой продукции.

На втором месте марка «Простоквашино» с долей в 0,82% от всех продаж в денежном выражении, на третьем — «Мираторг» ( 0,79%). В пятерку самых популярных продуктовых брендов также вошли «Добрый» и «Папа может» (0,73% и 0,72% соответственно).

Региональные рейтинги в подавляющем большинстве случаев возглавляют производители молочной или мясной продукции. Исключением стал Северо-Кавказский федеральный округ. Там самый популярный продукт — это энергетические напитки.

