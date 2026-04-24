Новая «Мумия» выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше запланированного

Фото: Universal Pictures

Четвертая часть франшизы «Мумия» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше, чем планировалось ранее. Об этом сообщил Variety.

Студия Universal перенесла релиз на 15 октября 2027 года. Ранее фильм собирались выпустить на экраны 19 мая 2028 года. «Мумия-4» станет первой лентой из франшизы, которая выйдет не в летний сезон.

СМИ отмечают, что октябрьский релиз может намекать на более хоррорную направленность новой картины. Впрочем, причина может быть просто в том, что производство идет с опережением графика.

Фрейзер и Вайс вернутся к ролям Рика и Эвелин О’Коннелл — авантюриста и библиотекаря, чьи судьбы переплелись после того, как они случайно пробудили древнего египетского жреца Имхотепа в 1926 году.

Новый фильм продолжит историю приключений героев. Он будет продолжением картины «Мумия возвращается». К актерскому составу проекта присоединится Джон Ханна в роли Джонатана — непутевого брата Эвелин.

Режиссерами картины выступят Мэтт Беттинелли‑Олпин и Тайлер Джиллетт — творческий дуэт Radio Silence, известный по фильмам «Я иду искать» и «Эбигейл». Сценарий написал Дэвид Когггсхолл.

