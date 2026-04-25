Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини

Харуки Мураками выпустит первый роман с женщиной в качестве главной героини. Книга под названием «История Кахо» выйдет в Японии 3 июля, сообщает The Guardian.

Роман объемом 352 страницы расскажет о 26-летней детской писательнице Кахо. В основу книги легла серия из четырех частей, которая выходила в литературном журнале Shincho с июня 2024 года по март 2026-го. Для романа Мураками переработал и расширил этот текст.

В интервью The New York Times он описывал героиню как «очень обычную девушку, не слишком красивую, не слишком умную», с которой и вокруг которой «происходит очень много странных вещей». Автор говорил, что написание романа от лица женщины было для него непривычным, но естественным опытом. «Я стал ею», — признавался он. При этом писатель отмечал, что новая книга кажется ему более оптимистичной, чем его предыдущие работы.

«История Кахо» станет первым полноформатным романом Мураками с единственной главной героиней-женщиной. Раньше женщины становились центральными персонажами его рассказов, а в трилогии «1Q84» женщина была одной из двух главных героев.

Как отмечает The Guardian, Мураками много лет критиковали за изображение женщин. Писателя обвиняли в том, что женские персонажи в его книгах часто выглядят сексуализированными или поверхностными. В интервью The Paris Review 2004 года автор говорил: «В моих историях женщины — медиумы, вестницы грядущего мира. Поэтому они всегда приходят к моему герою; он к ним не идет».

«История Кахо» станет 16-м романом 77-летнего Мураками. Среди его самых известных книг — «Норвежский лес», «Хроники Заводной Птицы», «Кафка на пляже» и «1Q84». Его произведения переведены примерно на 50 языков, а самого писателя регулярно называют одним из возможных претендентов на Нобелевскую премию по литературе.

