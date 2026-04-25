15-летний кролик попал в Книгу рекордов Гиннесса

Львиноголового кролика по кличке Херби признали старейшим из ныне живущих кроликов. На момент фиксации рекорда ему было 15 лет и 82 дня, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Херби живет в графстве Суррей в Великобритании вместе с Ричардом и Мелиссой Данэм, которые работают учителями. Они забрали кролика из зоомагазина, когда ему было восемь недель. Херби появился в семье как пара для крольчихи Флопси после того, как ее партнер Старски трагически умер.
Супруги держат кроликов с 2010 года и за это время спасли уже несколько животных.
Обычно львиноголовые кролики живут от 7 до 10 лет, так что Херби уже почти вдвое превысил среднюю продолжительность жизни для своей породы.
По словам Мелиссы, у него очень яркий характер: питомец независимый, любит командовать и особенно привязан к Ричарду. В молодости Херби обожал, когда хозяин гонялся за ним по комнате, и специально останавливался, чтобы игру можно было продолжить.
За годы жизни у Данэмов у Херби было три кроличьи «жены». С первой, Флопси, он прожил 10 лет, затем сблизился с Тинкс после смерти ее партнера, а сейчас «женат» на шестилетней Бетти. Хозяева говорят, что, несмотря на возраст, Херби остается упрямым, ласковым и сильным духом.