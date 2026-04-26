Дональда Трампа эвакуировали с торжественного ужина в Вашингтоне после стрельбы

В июле 2024 года в городе Батлер в штате Пенсильвания было совершено первое покушение на Дональда Трампа. Он выступал перед поклонниками, как вдруг стали раздаваться выстрелы. Одна из пуль попала политику в ухо, он сразу упал на пол и был накрыт агентами Секретной службы, а позже доставлен в больницу. В результате случившегося скончался один человек, еще двое тяжело ранены.