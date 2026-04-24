Мэттью Макконахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, известный по лентам «Олдбой» и «Служанка», снимет вестерн-триллер «Разбойники из Рэттлкрика». В нем снимутся Мэтью Макконахи, Остин Батлер и Педро Паскаль, сообщил Variety.
Главную женскую роль в проекте исполнит китайская актриса Тан Вэй. Пак Чхан Ук выступит режиссером и сценаристом фильма. Он адаптирует оригинальный текст С. Крэйга Залера, автора «Костяного томагавка».
Будущая лента описывается как «знаковая история о мести и воздаянии на фоне американского Дикого Запада». Она, как ожидается, станет размышлением о последствиях насилия, ценностях семьи, силе памяти и истинной цене жизни.
Созданием фильма займется компания Moho Film совместно с Брэдли Фишером («Зодиак»). Исполнительными продюсерами выступят Джисун Бак из Moho Film, Майк Медавой и Джорджия Какандес.
Проект представят на Каннском кинорынке. Пак Чхан Ук станет председателем жюри 79-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая.