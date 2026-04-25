Илон Маск выпустил мессенджер XChat

Компания X официально запустила мессенджер XChat. Его можно скачать в App Store, но, как отмечает Rozetked, в российском регионе он пока недоступен. Появится ли версия для Android, неизвестно.
Согласно описанию приложения, в нем есть сквозное шифрование, возможность редактирования и удаления переписки, запрет скриншотов, групповые чаты и исчезающие сообщения. Отдельно подчеркивается, что в мессенджере нет рекламы.
Вход в XChat осуществляется через аккаунт в X. То есть для его использования недостаточно просто скачать мессенджер ― необходимо зарегистрироваться и в соцсети X.
Маск анонсировал XChat в июне 2025 года. С тех пор сервис был доступен в тестовом режиме некоторым пользователям. Изначально мессенджер был встроен в соцсеть X.