Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом «Дурикович»

Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем телеграм-канале второй трек под псевдонимом «Дурикович».

Его название — «Эх, ВПНы Верные». Композиция создана с помощью ИИ. «Пора признать, что мой любимый жанр — военные марши», — написал Дуров.

В треке есть слова:
В восемнадцатом годе встал я под знамя
В девятнадцатом был я в строю
Двадцатый встретил с прокси-конями
Бил поклоны айпишнику моему
Думал, отвоевали, думал, отдых, банька
Внуки, удочка, чаек на меду
А в 2026-м — ну-ка встань-ка!
Сапоги натягивай, дед, я иду, о-о

Позднее он также опубликовал «имперскую версию трека». Ранее Дуров выпустил под творческим псевдонимом Дурикович шансон-композицию «Свой живой интернет». В нем были слова: «Там, где резали вход, мы нашли свой обход / У подъезда у нас говорят про VPN / Малый, бабка, сосед — все теперь не боятся / Если режут им свет, значит будем пробиваться».

