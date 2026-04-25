Хелена Бонэм-Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут

2 мин на чтение
Фото: AX1 Films

Хелена Бонэм-Картер не снимется в четвертом сезоне «Белого лотоса». Как пишет Deadline, актриса покинула проект уже после старта производства: съемки новой части начались на Французской Ривьере чуть больше недели назад.

В HBO объяснили, что персонаж, которого создатель сериала Майк Уайт написал для Бонэм Картер, «не совпал» с задумкой уже на площадке. Теперь роль перепишут и в ближайшие недели подберут для нее другую актрису. При этом съемки продолжатся: график скорректировали так, чтобы пока сосредоточиться на сценах с остальными участниками каста.

По данным Deadline, Бонэм-Картер была одним из главных пожеланий продюсеров и первой актрисой, к которой обратились для участия в новом сезоне. Однако после съемок первых сцен Уайт решил переработать ее персонажа. Источники издания утверждают, что роль задумывалась как важная для сюжета четвертого сезона.

Действие новой части «Белого лотоса» развернется во время Каннского кинофестиваля. В сериале покажут отели Airelles Château de la Messardière в Сен-Тропе и Hôtel Martinez в Каннах — в мире шоу они станут White Lotus du Cap и White Lotus Cannes. Съемки проходят в Каннах, Сен-Тропе и Монако, а также в Париже, хотя сюжет останется на Лазурном Берегу.

В четвертом сезоне «Белого лотоса» также снимаются Венсан Кассель, Стив Куган, Кумайл Нанджиани, Крис Мессина, Александер Людвиг, Хлоя Беннет, Хизер Грэм, Рози Перес, Бен Шнетцер, Лаура Смет, Надя Терешкевич и другие актеры. Сценаристом и режиссером всех эпизодов выступает Майк Уайт.

