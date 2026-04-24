Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max

Фото: A24

Мокьюментари-фильм «Момент» с певицей Charli XCX получил дату релиза. Он выйдет 29 мая на стриминговом сервисе HBO Max, сообщил Deadline.

Проект покажут также в прямом эфире HBO, это произойдет 30 мая, в 20.00 по североамериканскому восточному времени. В нем Charli XCX сыграла восходящую поп-звезду, которая готовится к своему первому стадионному туру.

По сюжету героиня учится справляться с давлением индустрии и разбирается со сложностями, которые приходят вместе со славой. Прототипом главного действующего лица фильма была сама Charli XCX.

Ленту создала студия А24, режиссером выступил Эйдан Замири. Он написал сценарий вместе с Берти Брандес на основе оригинальной истории, придуманной самой Чарли. Charli XCX стала продюсером картины наряду с Дэвидом Инохосой.

В актерский состав проекта вошли Розанна Аркетт, Кейт Берлант, Джейми Деметриу, Ариель Домбаль, Хейли Бентон Гейтс, Кайли Дженнер, Трю Маллен, Мел Оттенберг, Айзек Пауэлл, Рейчел Сеннотт, Риш Шах, Александер Скарсгорд и Майкл Уоркай.

Премьера «Момента» состоялась на кинофестивале «Сандэнс». После этого лента вышла в кинотеатральный прокат. На портале Rotten Tomatoes у фильма 67% положительных рецензий. 

