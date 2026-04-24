Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»

Без интернета будут функционировать сайты Роскачества, Федерального казначейства, Государственной информационной системы электронных перевозочных документов, а также страницы компаний «Газпромбанк», «Росатом», «Ростех», АО «ГЛОНАСС», «Роснефть» и «Норникель». В реестр, кроме того, добавили сайты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», клиник «Медси» и «Мать и дитя», Общероссийского народного фронта, Российского общества «Знание» и платформу «Добро.рф». Помимо них, там появились онлайн-кинотеатр Premier, интернет-энциклопедия «Рувики», операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile, ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов» и платформа HRlink.



«Белый список» — это реестр приложений и сайтов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.