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Аглая Тарасова исполнит главную роль в «Холопе-2»
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Аглая Тарасова присоединилась к актерскому составу продолжения российской комедии «Холоп». Об этом сообщает ТАСС.

Актриса исполнит в фильме главную женскую роль. «Ансамбль полюбившихся зрителю актеров — Милош Бикович, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Олег Комаров — сохранится в продолжении и дополнится новыми звездами и яркими персонажами», — подчеркнули в кинокомпании «Централ партнершип».

Сюжет картины рассказывает о бывшем мажоре Грише, который в первой части побывал холопом и переосмыслил свои взгляды на жизнь. На отдыхе он встречает избалованную москвичку Катю (Тарасова), которая позже также окажется в другом времени.

«Я никогда не снимал продолжений. „Холоп-2“ для меня интересная сложная задача. К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что‑то новое от второй», — рассказал режиссер Клим Шипенко.

В 2021 году Фонд кино рассказал, что комедия «Холоп» стала самым кассовым фильмом. За 2020 год его посмотрели 10,2 млн человек, а сборы достигли 2,6 млрд рублей.

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Аглая ТарасоваМилош БиковичАлександр СамойленкоИван ОхлобыстинМария МироноваОльга ДибцеваОлег КомаровКлим Шипенко
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