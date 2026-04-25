Спин-офф «Пацанов» «Поколение „Ви“» закрыли после двух сезонов

«Поколение „Ви“» стартовало успешно: сериал продлили на второй сезон еще в середине показа первого. Однако съемочная команда пережила трагедию: один из актеров проекта, Чанс Пердомо, погиб в аварии на мотоцикле по дороге на съемки в марте 2024 года. Из-за этого производство второго сезона было отложено.