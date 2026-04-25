Спин-офф «Пацанов» «Поколение „Ви“» закрыли после двух сезонов

Фото: Amazon

Сериал «Поколение „Ви“» ― спин-офф «Пацанов» ― не получит третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

«Хотя нам хотелось бы продолжить вечеринку в Годолкине еще на один сезон, мы намерены продолжать истории персонажей „Поколения ‚Ви‘“ в пятом сезоне „Пацанов“ и других будущих проектах VCU», — заявили исполнительные продюсеры Vought Cinematic Universe Эрик Крипке и Эван Голдберг.

Deadline назвал отмену третьего сезона ожидаемой: один из актеров «Поколения „Ви“» Эйса Джерманн недавно получил постоянную роль в другом сериале — «Король Фриско». 

Последний пятый сезон «Пацанов» завершится 20 мая. В 2027 году запланирован выход другого спин-оффа ― приквела «Vought Rising». Помимо него, в разработке находится еще один проект по франшизе ― сериал «Пацаны: Мексика». 

«Поколение „Ви“» стартовало успешно: сериал продлили на второй сезон еще в середине показа первого. Однако съемочная команда пережила трагедию: один из актеров проекта, Чанс Пердомо, погиб в аварии на мотоцикле по дороге на съемки в марте 2024 года. Из-за этого производство второго сезона было отложено.

Действие сериала происходит в Университете Годолкина, учебном заведении для супергероев во вселенной «Пацанов». Его герои борются за популярность и хорошие оценки, но вместе с тем обнаруживают, что в стенах альма-матер происходит нечто зловещее и ужасное.

Во втором сезоне снялись Джаз Синклер (Мари Моро), Лиззи Бродвей (Эмма Мейер), Мэдди Филлипс (Кейт Данлэп), Лондон Тор и Дерек Лу (оба в роли Джордана Ли), Эйса Джерманн (Сэм Риордан), Шон Патрик Томас (Полярити) и Хэмиш Линклейтер (декан Сайфера).

