Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров

Фото: A24

Кейн Парсонс, режиссер фильма «Закулисье реальности», рассказал, что декорации для картины заняли около 30 тыс. квадратных футов (примерно 2787 квадратных метров).

Поклонники спросили Парсонса, были ли декорации реальными или использовался CGI. Режиссер ответил: «Я бы сказал, на 90% реальные. Декорации занимали, кажется, около 30 тыс. квадратных футов».

Производством занимается компания A24. Парсонсу всего 19 лет — это делает его самым молодым постановщиком в истории студии. Релиз «Закулисья реальности» в США назначен на 29 мая. За прокат в России отвечает «Вольга» — премьера состоится 4 июня. Недавно завершились съемки.

Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты: желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.

По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.

Ранее вышли несколько тизеров. В одном показаны пустые помещения на разных уровнях здания. Судя по ролику, большинство комнат расположены под землей — окна есть только на первых двух уровнях. Во втором тизере уже появились герои. Персонаж Эджофора говорит: «Все эти комнаты. Это место создает их. Это словно лабиринт, он продолжается и продолжается. Иногда я боюсь, что потеряюсь».

