Учитель физкультуры из Китая взял под опеку почти 300 детей

Учителя физкультуры из Китая прозвали «суперпапой» ― за последние 30 лет он взял под опеку почти 300 детей, оставшихся без родителей. Об этом сообщает South China Morning Post.
52-летний Бай Цзянь работает учителем физкультуры в средней школе № 2 города Аньшань на северо-востоке Китая. Он арендует большой дом, где одновременно живут от 20 до 30 детей.
С 1995 года в этом доме, который Бай называет «Домом мечты», жили как минимум 276 детей. Среди них были сироты и дети, от которых фактически отказались родители. Некоторые из них выросли и стали профессиональными спортсменами, военнослужащими, чиновниками или преподавателями университетов. Более 100 приемных детей Бая получили высшее образование, а 50 добились высшего спортивного разряда.
Сам Бай вырос в бедной сельской семье в провинции Ляонин. Благодаря спортивным способностям он поступил в педагогический колледж, где специализировался на беге на длинные дистанции, а после выпуска стал учителем физкультуры. Первого ребенка он взял к себе после того, как узнал, что мальчика бросили родители и ему нечего есть. «Даже мои родители обо мне не заботятся. Значит, ты мой папа», — сказал тогда ученик.
Чтобы содержать детей, Бай занимал деньги и подрабатывал в свободное время, а помогать с воспитанниками попросил мать и двух сестер. Главным шансом для детей он считал спорт: каждое утро в 4.30 он выводит их на пробежку, и при любой погоде они преодолевают больше 12 километров. «Спорт справедлив. Что посеешь, то и пожнешь», — говорит Бай.
За последние два десятилетия его воспитанники завоевали около 1300 медалей. Одна из девочек, которую Бай взял под опеку в 11 лет, после победы в беге на национальных соревнованиях школьников получила приглашения от Университета Цинхуа и Пекинского университета.
Бай говорит, что многие дети, попавшие к нему, были лишены любви и злились на биологических родителей. «Я говорил им, чтобы они никого не ненавидели. Ненависть — это обоюдоострый меч. Она ранит не только тех, кого вы ненавидите, но и вас самих», — рассказал он.
Сам Бай женился только в 46 лет: несколько предыдущих отношений закончились из-за того, что его девушки не принимали его благотворительную работу. В 2020 году у него родился сын. «Я совсем не чувствую усталости. Я люблю детей и спорт. Каждый день я занимаюсь тем, что мне нравится», — сказал учитель.