Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»

Эмиль Хирш («В диких условиях»), Кейт Бекинсейл («Другой мир»), Фамке Янссен («Люди Икс») и Кара Делевинь («Валериан и город тысячи планет») снялись в экшн-драмеди «Turbuckle». Об этом сообщил Deadline.
Съемки прошли в Арканзасе, в том числе в национальном парке Хот‑Спрингс. Сюжет картины держится в секрете, но создатели описывают ее как «мрачно‑комическую южную историю о искуплении, выживании и хаосе в маленьком городке».
В актерский состав вошли Терренс Ховард («Суета и движение») и Эван Росс («Голодные игры»). Последний также выступил продюсером фильма вместе с Грегом Карни. Ленту выпустит их совместная компания Film Mafia Entertainment.
Над проектом работают Деймон Хиллин, Райан Р. Джонсон, Миа Чанг, Мира Пак Ховард, Александр Форд и студия Sprockfellar Pictures. Кастинг курировала компания Freedom United.
В фильме можно будет увидеть, помимо других артистов, Мэси Грэй, Сэма Страйка, Лили Мо Шин, Рэндалла Дж. Бэкона и Таммин Сурсок. Когда лента выйдет на экраны, пока не уточняется.
«Это один из тех редких фильмов, который одновременно кажется опасным и возвышенным. Актерский состав потрясающий, тональность свежая, и мы верим, что „Turnbuckle“ выделится как престижная картина с реальным культурным влиянием», — прокомментировал Росс.