Instagram* начал тестировать приложение для обмена исчезающими фотографиями

Instagram* начал тестировать новый сервис Instants* для обмена «мгновенными» фотографиями. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Снимки нужно будет сделать прямо в приложении без возможности редактирования и использования фильтров. Загрузить изображение из галереи не получится. Публикации будут исчезать через 24 часа. Сервис хотят выпустить, чтобы предоставить пользователям способ общаться с друзьями «без давления» популярных соцсетей, рассказал представитель компании.
Пока оно доступно для тестирования жителям Испании и Италии на iOS и Android. Пользователи могут выбрать: использовать сервис отдельно или как встроенную функцию в самом Instagram*.
Недавно Илон Маск официально запустил мессенджер XChat. Его можно скачать в App Store, но в российском регионе он пока недоступен. Появится ли версия для Android, неизвестно.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.