Ольга Серябкина воссоединила золотой состав группы Serebro
Шарлиз Терон забралась на билборд в Нью-Йорке
Алиша Кис рассказала, что женщинам трудно пробиться в музыкальную индустрию
В Турции нашли мраморную статую Афины
Тим Кук назвал Apple Maps своей первой большой ошибкой на посту главы компании
В «Яндекс переводчике» появился чеченский язык
Павел Дуров опубликовал второй трек под псевдонимом «Дурикович»
Харуки Мураками впервые выпустит роман с женщиной в качестве главной героини
Хелена Бонэм-Картер покинула каст «Белого лотоса». Ее роль перепишут
Чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году
15-летний кролик попал в Книгу рекордов Гиннесса
В МВД призвали не переходить по ссылкам вне доменной зоны РФ
УрФУ признали вузом с самым большим числом студентов в России
В России пройдет чемпионат по нардам с призовым фондом в 10 млн рублей
Илон Маск выпустил мессенджер XChat
Спин-офф «Пацанов» «Поколение „Ви“» закрыли после двух сезонов
Учитель физкультуры из Китая взял под опеку почти 300 детей
Новая «Мумия» выйдет в мировой кинопрокат на семь месяцев раньше запланированного
Мэттью МакКонахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука
Эмиль Хирш, Кейт Бекинсейл и Фамке Янссен снялись в драмеди «Turnbuckle»
Мультфильм Pixar «Прыгуны» выйдет в «цифре» 28 апреля
Декорации для «Закулисья реальности» заняли почти 3000 квадратных метров
Минцифры добавило «Делимобиль» и «Додо-пиццу» в «белый список»
Майкл Б.Джордан экранизирует видеоигру Battlefield
К выходу «Истории игрушек-5» выпустят «кроксы» в виде сапог Вуди
Фильм «Момент» с Charli XCX получил дату релиза на HBO и HBO Max
Паапа Эссьеду служит Богу и влюбляется в монахиню в трейлере мини-сериала «Падение»
Завершились съемки «Закулисья реальности» — экранизации крипипасты

Instagram* начал тестировать приложение для обмена исчезающими фотографиями

Афиша Daily
Фото: Jonas Leupe/Unsplash

Instagram* начал тестировать новый сервис Instants* для обмена «мгновенными» фотографиями. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Снимки нужно будет сделать прямо в приложении без возможности редактирования и использования фильтров. Загрузить изображение из галереи не получится. Публикации будут исчезать через 24 часа. Сервис хотят выпустить, чтобы предоставить пользователям способ общаться с друзьями «без давления» популярных соцсетей, рассказал представитель компании.
 

Пока оно доступно для тестирования жителям Испании и Италии на iOS и Android. Пользователи могут выбрать: использовать сервис отдельно или как встроенную функцию в самом Instagram*.

Недавно Илон Маск официально запустил мессенджер XChat. Его можно скачать в App Store, но в российском регионе он пока недоступен. Появится ли версия для Android, неизвестно.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

