В Турции нашли мраморную статую Афины

Фото: @MehmetNuriErsoy

В Турции обнаружили почти двухметровую статую древнегреческой богини Афины, пишет Arkeonews.

Скульптура выполнена из белого мрамора. По мнению археологов, ее можно отнести к эпохе Августа (27 год до н.э. — 14 год н.э.). Объект нашли во время раскопок в Западном театре древнем городе Лаодикея. Скорее всего, она стояла в нише театра или между колоннами. 

Богиня одета в традиционную одежду древних греков. На груди Афины эгида с головой Медузы в окружении змей. У нее не сохранилась голова.  

Западный театр, где была найдена статуя Афины, относится к II веку до нашей эры. Это трехэтажное здание с рядами колонн. Согласно историческим свидетельствам, раньше оно было украшено многочисленными скульптурными композициями на тему мифологии и эпосов Гомера.

Недавно в ходе раскопок в Иерусалиме археологи обнаружили фрагмент глины с надписью на аккадском языке. Ее размер — около 2,5 сантиметров. Находке примерно 2700 лет. 

