В Турции нашли мраморную статую Афины

В Турции обнаружили почти двухметровую статую древнегреческой богини Афины, пишет Arkeonews.



Скульптура выполнена из белого мрамора. По мнению археологов, ее можно отнести к эпохе Августа (27 год до н.э. — 14 год н.э.). Объект нашли во время раскопок в Западном театре древнем городе Лаодикея. Скорее всего, она стояла в нише театра или между колоннами.



Богиня одета в традиционную одежду древних греков. На груди Афины эгида с головой Медузы в окружении змей. У нее не сохранилась голова.



Западный театр, где была найдена статуя Афины, относится к II веку до нашей эры. Это трехэтажное здание с рядами колонн. Согласно историческим свидетельствам, раньше оно было украшено многочисленными скульптурными композициями на тему мифологии и эпосов Гомера.



