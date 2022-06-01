Президент РАН против разрыва научных связей, новый сингл Viagra Boys и другие новости дня

Президент РАН Александр Сергеев выступил против разрыва научных связей с «недружественными» странами. Он заявил, что нельзя прекращать взаимодействие с учеными, лабораториями и институтами, следуя «лозунгам разных горячих голов».

Российские силовики проверяют Анатолия Чубайса и его окружение на коррупцию, сообщил источник ТАСС. По его словам, ведомства допрашивают свидетелей и изучают «полученную перед проверкой документацию».

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директрисы лицея № 12, которую раскритиковали за «ЛГБТ-танец» учеников. Он отметил, что доверяет родителям лицеистов гораздо больше, чем Владимиру Соловьеву.

Германия, Кипр и Турция отменили антиковидные ограничения для туристов. Таиланд освободил всех приезжающих от прохождения карантина.

Росгвардия в День защиты детей представила коллекцию игрушек. В нее попали модели служебных автомобилей ведомства, боевые вертолеты, фигурки нацгвардейцев и солдат.

Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет войне». «Дети имеют право на счастливое и мирное детство, и обеспечить его — обязанность взрослого населения нашей планеты», — заявили в ведомстве.

Приложение Gett больше недоступно для пользователей из России. Сервис предупреждал таксопарки, что прекратит работу в стране 31 мая.

В российских кинотеатрах начнут показывать сериалы. О планах выпустить в кинопрокат свои проекты уже сообщили в Okko, Premier и Kion.

В Москве покажут курсовые и дипломные фильмы советских и российских режиссеров. В программе — студенческие ленты Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Карена Шахназарова и Петра Буслова.

Четвертый сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix по часам просмотра в первую неделю. С 23 по 30 мая пользователи потратили на просмотр новых серий в общей сложности 287 млн часов.

А вот и свежие трейлеры — криминальной мелодрамы «Межсезонье» Александра Ханта, комедийного боевика «Человек из Торонто» Патрика Хьюза и черной комедии «Меню» с Николасом Холтом и Аней Тейлор-Джой.

К новостям музыки. Viagra Boys выложили видео на свежий сингл «Punk Rock Loser», The National вживую сыграли три новых трека, а Yeah Yeah Yeahs анонсировали выход альбома «Cool It Down» — первого с 2013 года.