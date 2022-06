The National вживую сыграли три новых трека

Коллектив представил песни на концерте в Париже. Они получили названия «Tropic Morning News (Haversham)» ( 45:40 ), «Grease in Your Hair (Birdie)» ( 55:57 ) и «Bathwater (Mount Auburn)» ( 1:32:19 ).

Американская инди-рок-группа The National исполнила вживую три новые композиции. Любительская запись выступления появилась в YouTube.

Также группа исполнила на концерте одни из своих самых знаменитых треков: «Fake Empire», «I Need My Girl», «Bloodbuzz Ohio» и «Mistaken for Strangers».

Восьмой, последний на данный момент альбом The National «I Am Easy to Find» увидел свет в 2019 году. Музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников так отзывался о пластинке: «16 песен об одиночестве, поисках прошлого и неумолимости времени, под знакомый перестук ударных и глухие клавишные аккорды с косметическими изменениями (больше электроники, много дуэтов)».