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Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет войне»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:53

Управление Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу провело конкурс детского рисунка, приуроченного ко Дню защиты детей. Принимались рисунки на тему «Нет войне», говорится на сайте ведомства.

«Международный день защиты детей — это призыв ко всем людям нашей огромной планеты Земля: дети имеют право на счастливое и мирное детство, и обеспечить его — обязанность взрослого населения нашей планеты. Каждый ребенок вложил душу и сердце в свое маленькое произведение, свои видение и понимание прошедшего и происходящего <…> Они все хотят МИРА на большой планете ЗЕМЛЯ!» — говорится в сообщении.

Видео с сайта прокуратуры

Также Сибирская прокуратура провела конкурс детских очерков на тему «Никто не забыт, ничто не забыто». Определять победителей конкурсов ведомство не стало, отметив, что их очаровали многие работы. Всех участников наградили «небольшими подарками с символикой 300-летия образования российской прокуратуры».

После начала «военной операции» на Украине российские власти ввели уголовное наказание — за фейки про армию РФ и административное — за ее дискредитацию. Штрафуют, в частности, и за слова «Нет войне».

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