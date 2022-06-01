Свердловский губернатор вступился за директрису лицея, которую хотят уволить за танец учеников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директрисы екатеринбургского лицея № 12 Любови Кулевой. Ее раскритиковали за танец учеников, в котором усмотрели «гей-пропаганду». Куйвашев сказал, что ему такие танцы-пародии совсем не близки, но это была шутка, а шутить, пусть и плохо, в России не запрещено.

«За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящие своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что‑то не понравилось в нашем городе», — сказал губернатор.

Он отметил, что Кулева за 50 лет педагогической работы получила множество наград, а лицей № 12 — образцовое учебное заведение города. «Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — добавил Куйвашев.

Танец, о котором идет речь, был показан в рамках конкурса «Танцевальная галактика». Лицеисты танцевали в шортах и розовых футболках, а затем сняли верх и зажгли розовые дымовые шашки. Некоторые пользователи усмотрели в нем «ЛГБТ-пропаганду».