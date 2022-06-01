Свердловский губернатор вступился за директрису лицея, которую хотят уволить за танец учеников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директрисы екатеринбургского лицея № 12 Любови Кулевой. Ее раскритиковали за танец учеников, в котором усмотрели «гей-пропаганду». Куйвашев сказал, что ему такие танцы-пародии совсем не близки, но это была шутка, а шутить, пусть и плохо, в России не запрещено.
«За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящие своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что‑то не понравилось в нашем городе», — сказал губернатор.
Он отметил, что Кулева за 50 лет педагогической работы получила множество наград, а лицей № 12 — образцовое учебное заведение города. «Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — добавил Куйвашев.
Танец, о котором идет речь, был показан в рамках конкурса «Танцевальная галактика». Лицеисты танцевали в шортах и розовых футболках, а затем сняли верх и зажгли розовые дымовые шашки. Некоторые пользователи усмотрели в нем «ЛГБТ-пропаганду».
Владимир Соловьев в своем телеграм-канале назвал номер «развратным ЛГБТ-танцем» и возмутился, что руководство лицея наградило учеников. Телеведущий также упомянул об «уроках толерантности», которые якобы проводят в лицее.
Министр образования региона Юрий Биктуганов заявил, что директрису необходимо уволить. «Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление», — считает он.
Сама директриса сказала, что в танце не было никакого вульгарного подтекста, а учащиеся просто хотели повеселить зрителей. «Это был танцевальный марафон, ребята исполняли разные танцы. Там нормально все было, люди уже глупость начинают разводить. Нормальный танец, нормально ребята станцевали», — отметила она.
За Кулеву вступились и родители лицеистов, которые принялись собирать подписи в ее поддержку. «Они не только такие танцы исполняют. Это школа, которая в лидерах ЕГЭ по району. Не хотелось бы, чтобы директор уходил. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы она осталась. Она там больше 30 лет. Она восстановила бассейн в школе. Это не в каждом районе есть. Футбольное поле было восстановлено за свой счет», — отметил один из родителей.