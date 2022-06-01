перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Николас Холт и Аня Тейлор-Джой в первом трейлере черной комедии «Меню» 17:22
The National вживую сыграли три новых трека 16:32
ГИБДД будет получать данные о здоровье водителей 16:30
Росгвардия представила ко Дню защиты детей игрушки со служебными машинами и боевыми вертолетами 16:30
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Четвертый сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix по числу просмотров 16:17
«Известия»: отели Marriott и Hilton могут уйти из России 15:55
Сибирская прокуратура провела конкурс детского рисунка «Нет войне» 15:53
Президент РАН выступил против разрыва научных связей с «недружественными» странами 15:08
В российских магазинах IKEA открылись отделы обмена и возврата 15:05
Таиланд отменил карантин при въезде в страну 15:02
Пресс-материалы
«ГЭС-2» запускает новую концертную программу «Обретенное время» 14:30
Правительство одобрило проект соглашения о признании дипломов с ДНР 14:02
«Спартак» отпразднует 100-летие клуба на огромном лайнере на Москве-реке 13:59
В Москве покажут студенческие работы Михалкова, Тарковского и Буслова 12:59
Сервис графического дизайна Canva ограничил доступ для россиян 12:49
Приложение Gett перестало быть доступно для россиян 12:49
В России выявили 4151 новый случай коронавируса 11:58
Пресс-материалы
В Okko вышла коллекция аниме-фильмов Хаяо Миядзаки 11:40
«Холодное сердце» и «Три кота»: на «Яндекс Музыке» вдвое выросла популярность детского аудиоконтента 10:50
Кипр отменил антиковидные ограничения для туристов 10:49

Свердловский губернатор вступился за директрису лицея, которую хотят уволить за танец учеников

Семён Гудошников
Сегодня в 14:54

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не допустит увольнения директрисы екатеринбургского лицея № 12 Любови Кулевой. Ее раскритиковали за танец учеников, в котором усмотрели «гей-пропаганду». Куйвашев сказал, что ему такие танцы-пародии совсем не близки, но это была шутка, а шутить, пусть и плохо, в России не запрещено.

«За шутку можно пожурить — и школьников, и учителей. Но это максимум. Родители учеников, любящие своих детей, не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора. А им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что‑то не понравилось в нашем городе», — сказал губернатор.

Он отметил, что Кулева за 50 лет педагогической работы получила множество наград, а лицей № 12 — образцовое учебное заведение города. «Реакция родителей и выпускников лицея, которые сегодня пришли ее поддержать, красноречиво об этом говорит. И никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут», — добавил Куйвашев.

Танец, о котором идет речь, был показан в рамках конкурса «Танцевальная галактика». Лицеисты танцевали в шортах и розовых футболках, а затем сняли верх и зажгли розовые дымовые шашки. Некоторые пользователи усмотрели в нем «ЛГБТ-пропаганду».

Владимир Соловьев в своем телеграм-канале назвал номер «развратным ЛГБТ-танцем» и возмутился, что руководство лицея наградило учеников. Телеведущий также упомянул об «уроках толерантности», которые якобы проводят в лицее.

Министр образования региона Юрий Биктуганов заявил, что директрису необходимо уволить. «Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление», — считает он.

Сама директриса сказала, что в танце не было никакого вульгарного подтекста, а учащиеся просто хотели повеселить зрителей. «Это был танцевальный марафон, ребята исполняли разные танцы. Там нормально все было, люди уже глупость начинают разводить. Нормальный танец, нормально ребята станцевали», — отметила она.

За Кулеву вступились и родители лицеистов, которые принялись собирать подписи в ее поддержку. «Они не только такие танцы исполняют. Это школа, которая в лидерах ЕГЭ по району. Не хотелось бы, чтобы директор уходил. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы она осталась. Она там больше 30 лет. Она восстановила бассейн в школе. Это не в каждом районе есть. Футбольное поле было восстановлено за свой счет», — отметил один из родителей.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Евгений Куйвашев
Владимир Соловьев
Юрий Биктуганов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить