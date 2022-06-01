Президент РАН выступил против разрыва научных связей с «недружественными» странами

Президент Российской академии наук Александр Сергеев высказался на тему возможного разрыва научного сотрудничества с «недружественными» странами. Его слова передает «Интерфакс».

Сергеев заявил: «Нам ни в коем случае нельзя инициативно с нашей стороны, следуя, бывает, таким лозунгам разных горячих голов, разрывать отношения с нашими коллегами в недружественных странах».

«Все понимаем, понимаем и позицию властей, и министерств, даже кое-где академии наук, но связи ученых с учеными, лабораторий с лабораториями, институтов с институтами обязательно должны продолжаться», — добавил он.

По словам президента РАН, на долю Соединенных Штатов, стран Европы, а также Великобритании и Японии приходится 64% всех общих затрат на исследования и разработки в области науки в мире. При этом затраты «дружественных» стран, согласно заявлению Сергеева, составляют лишь 18% от общемирового объема.

14 апреля Сергеев рассказал, что большая часть стран Запада и Китай приостановили научное сотрудничество с Россией. Заявления ряда западных академий он назвал «агрессивными», а в качестве позитивного примера привел Индию.