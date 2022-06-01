Viagra Boys выложили видео на новый сингл «Punk Rock Loser»

По сюжету видео, которое выполнено в традиционном для коллектива издевательском ключе, фронтмен Viagra Boys Себастьян Мерфи в образе ковбоя передвигается по улицам маленького города, танцует и обращается к оружию, чем вызывает недоумение (а затем уважение) местных жителей.

Шведская постпанк-группа Viagra Boys опубликовала клип на новую композицию «Punk Rock Loser». Трек можно послушать здесь .

«Punk Rock Loser» вместе с опубликованными ранее синглами «Troglodyte» и «Ain’t No Thief» войдет в треклист альбома «Cave World». Его выход запланирован на 8 июля.

Всего на счету группы три полноформатных студийных записи. Последняя на данный момент пластинка Viagra Boys «Welfare Jazz» увидела свет в январе 2021-го, в релиз вошло 13 песен.

«Татуированный мужик истошно чеканит „I Ain’t Nice“ под басовую вязь, прямолинейный ритм и электронные попискивания-повизгивания. Потом примерно то же самое будет проходить в формате спокен-ворд, в формате сбрендившего джаза, нойза, кантри и чуть ли не электропопа. <…> Завизжит саксофон, запищат вновь клавишные» — так описывал устройство и содержимое «Welfare Jazz» музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.