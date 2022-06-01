В Москве покажут студенческие работы Михалкова, Тарковского и Буслова

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) и Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИ) покажут в Москве студенческие работы советских и российских режиссеров. Об этом сообщает «Литературная газета».

Проект получил название «Курсовая работа». Сами курсовые и дипломные фильмы в АСПИ назвали редчайшими.

1 июня зрителям представят «Убийц» Андрея Тарковского (1956), «Трамвай в другие города» Андрея Файта (1962), «Девочку и вещи» Никиты Михалкова (1967), «Шире шаг, маэстро!» Карена Шахназарова (1975) и «Тяжелую работу старых мойр» Петра Буслова (2000).

«Можно будет увидеть, как молодой Тарковский пробовал экранизировать Хемингуэя, а Шахназаров — Шукшина. Также будет показан первый фильм, снятый по сценарию Геннадия Шпаликова», — рассказали в ассоциации, в последнем случае имея в виду работу Андрея Файта.

Кроме того, ВГИК и АСПИ покажут современные студенческие работы. В программу войдут «фильмы об отношениях поколений, сложностях культурной самоидентификации и других проблемах, волнующих молодых режиссеров», рассказали в ассоциации.

Начало сеанса — 1 июня, в 19.00. Адрес: дом Ростовых, Поварская улица, 52/55, стр. 1. Вход на мероприятие свободный.