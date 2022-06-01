Четвертый сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix по числу просмотров

Первая часть четвертого сезона «Очень странных дел» побила рекорд стриминговой платформы Netflix по числу просмотров в первую неделю после премьеры. Об этом пишет Variety.

Согласно списку топ-10 от стриминга, за семь дней с 23 по 30 мая «Очень странные дела» набрали в общей сложности 287 млн часов просмотров. В эти даты все четыре сезона вернулись на первые пять строчек рейтинга Netflix.

Предыдущий рекорд по просмотрам в дебютную неделю установили «Бриджертоны», которые стартовали 21 марта. Тогда сериал набрал 193 млн часов просмотров за семь дней. «Очень странные дела» побили этот максимум почти на 50%.

Что касается общего рейтинга популярности от Netflix (не только англоязычных шоу), лидирует по-прежнему южнокорейская «Игра в кальмара». За первые 28 дней после премьеры было просмотрено 1,65 млрд часов.

Действие четвертого сезона шоу разворачивается через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые оказываются порознь. Так, Лукас обретает популярность в баскетбольной команде, Дастин и Майк вступают в клуб «Адский огонь» по игре «Подземелья и драконы» в школе Хоукинса, Макс пытается в одиночку пережить смерть сводного брата Билли, а Уилл и Одиннадцать стараются вписаться в школьный коллектив в Калифорнии.