Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Они перестают действовать с 1 июня и до конца августа. Об этом сообщил «Интерфакс».

Путешественникам больше не понадобятся сертификаты о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или справки о перенесенном COVID-19. Однако приезжающим из стран, где распространяются новые штаммы вируса, придется проходить карантин.

Карантин распространяется в том числе на тех людей, которые переболели коронавирусом или сделали прививки. Он длится 14 дней.

Кроме того, Германия пока не выдает туристические визы россиянам, если те не прошли вакцинацию одной из признанных в Европе вакцин. Подача заявлений на визу к тому же возможна только в визовом центре в Москве и в исключительных случаях.

«Разрешен въезд медицинскому и научному персоналу, работникам в сфере товарных перевозок и транспорта, морякам и другим. Также разрешены частные поездки к родственникам, для воссоединения семьи, лечения или обучения», — утверждает визовый оператор Германии VisaMetric.

В данный момент оплатить консульский сбор возможно только наличными в рублях или банковской картой, выпущенной не в России и не в Беларуси.