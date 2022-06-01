Росгвардия представила ко Дню защиты детей игрушки со служебными машинами и боевыми вертолетами

Производитель товаров для детей «Симбат» разработал вместе с Росгвардией тематическую коллекцию игрушек. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Коллекция включает игрушки с официальной символикой Росгвардии: служебные автомобили, боевые вертолеты, фигурки нацгвардейцев и солдат, рации. Автозаки в коллекции не представлены. Некоторые из машинок радиоуправляемые.

«Чтобы вырастить достойное поколение, важно с юных лет прививать ему правильные ценности: честность, патриотизм, верность слову и делу. Нашим детям нужны правильные игрушки», — заявили в ведомстве. Одними из первых игрушки из коллекции вручили в честь Дня защиты детей воспитанникам детского сада в Пушкинском районе Подмосковья.

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