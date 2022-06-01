Кипр отменил антиковидные ограничения для туристов

С 1 июня Кипр отменяет ограничения на въезд в страну для туристов, связанные с пандемией коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Прибывающим иностранцам вне зависимости от страны, откуда они прилетели, больше не придется не придется предъявлять справку о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или экспресс-теста на антитела.

Соответствующее решение принял Совет министров страны, принимая во внимание улучшение эпидемиологической картины как на Кипре, так и во всем мире. Министр транспорта Яннис Карусос отметил, что страна «возвращается к нормальной жизни в отношении поездок».

Также с 1 июня Министерство здравоохранения Кипра разрешило не носить маску в помещениях. Использование маски рекомендуется в местах скопления людей и лицам, входящим в уязвимые группы населения.