Николас Холт и Аня Тейлор-Джой в первом трейлере черной комедии «Меню»

В сети появился первый трейлер черной комедии «Меню». Премьера фильма намечена на 18 ноября.
Сюжет картины рассказывает о молодой паре Марго и Тайлере, которые отправляются на экзотический остров. Там их ждет ужин от известного шеф-повара. Он подготовил эксклюзивное дегустационное меню с неожиданными сюрпризами для собравшихся гостей.
В фильме снялись Аня Тейлор-Джой, Рэйф Файнс, Джанет МакТир, Николас Холт, Эйми Карреро, Джон Легуизамо, Джудит Лайт, Хон Чау, Пол Эделстейн, Кристина Брукато и другие.
В качестве режиссера выступил Марк Майлод («Игра престолов»). Сценарий написали Сет Рейсс («Девочки») и Уилл Трейси («Наследники»).