Николас Холт и Аня Тейлор-Джой в первом трейлере черной комедии «Меню»

В сети появился первый трейлер черной комедии «Меню». Премьера фильма намечена на 18 ноября.

Сюжет картины рассказывает о молодой паре Марго и Тайлере, которые отправляются на экзотический остров. Там их ждет ужин от известного шеф-повара. Он подготовил эксклюзивное дегустационное меню с неожиданными сюрпризами для собравшихся гостей.