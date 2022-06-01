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Николас Холт и Аня Тейлор-Джой в первом трейлере черной комедии «Меню»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:22

В сети появился первый трейлер черной комедии «Меню». Премьера фильма намечена на 18 ноября.

Сюжет картины рассказывает о молодой паре Марго и Тайлере, которые отправляются на экзотический остров. Там их ждет ужин от известного шеф-повара. Он подготовил эксклюзивное дегустационное меню с неожиданными сюрпризами для собравшихся гостей.

В фильме снялись Аня Тейлор-Джой, Рэйф Файнс, Джанет МакТир, Николас Холт, Эйми Карреро, Джон Легуизамо, Джудит Лайт, Хон Чау, Пол Эделстейн, Кристина Брукато и другие.

В качестве режиссера выступил Марк Майлод («Игра престолов»). Сценарий написали Сет Рейсс («Девочки») и Уилл Трейси («Наследники»).

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