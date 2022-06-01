Вышел трейлер фильма «Человек из Торонто» Патрика Хьюза

Netflix выпустил дебютный трейлер комедийного боевика «Человек из Торонто». Премьера фильма состоится на стрим-сервисе 24 июня.

Картина рассказывает о неудачнике из Нью-Йорка, который из‑за ошибки в брони на Airbnb попадает в криминальную разборку. Его принимают за страшного убийцу по прозвищу Человек из Торонто. Теперь он должен найти настоящего преступника и завершить начатое преступное дело.