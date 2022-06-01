Турция отменила ПЦР-тесты для туристов

С 1 июня для въезда в Турцию не нужно будет предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антитела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел страны.

«На всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», — отмечает МИД.

Таким образом, Турция вернулась к доковидным правилам въезда. Никакие справки и сертификаты более не нужны. В страну можно добраться прямым рейсом.

В последние две недели суточный прирост заболевших коронавирусом в Турции составляет менее 1000 человек. 29 мая в стране также отменили обязательное ношение масок во всех общественных местах, за исключением больниц.