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Приложение Gett перестало быть доступно для россиян

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:49

Мобильное приложение для заказа такси и доставки Gett перестало быть доступно для пользователей из России. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства отметил, что при попытке авторизации в приложении появляется ошибка: «Что‑то не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь со службой поддержки».

11 марта Gett объявил о реорганизации российского подразделения из‑за ухода некоторых корпоративных клиентов.

Через несколько дней сервис предупредил таксопарки о том, что прекращает работу в России 31 мая. После этой даты отправлять партнерам заказы Gett не будет.

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