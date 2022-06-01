В российских кинотеатрах начнут показывать сериалы

9 июня запланирована кинотеатральная премьера сериала «Два холма», который вышел на стриминговой платформе Start в апреле этого года. «Ведомости» обратили внимание, что проект появился на сайте «Кинопоиска» среди анонсов релизов и подтвердил эту информацию у представителя Start.

Источник газеты заявляет, что в кинотеатрах зрители смогут посмотреть первые эпизоды «Двух холмов». Прокатчиком выступает компания «Централ партнершип» (ЦПШ) — крупнейший дистрибьютор российских фильмов.

Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин рассказал, что такое решение было на фоне успешного старта в онлайн-формате и комедийного жанра сериала. По его словам, в прокате «наблюдается дефицит качественного развлекательного контента»

«Выпуская „Два холма“ в кинотеатральный прокат, мы пробуем новые форматы дистрибуции наших оригинальных проектов. Но самое главное, я считаю, что в сложившейся ситуации лучшие отечественные онлайн-кинотеатры должны поддержать офлайн-кинотеатры, разнообразив и наполнив их репертуар», — пояснил совладелец Start Эдуард Илоян.

Кроме того, 2 июня ЦПШ выпустит в широкий прокат фильм «Манюня» — кинотеатральную версию сериала по одноименной книге Наринэ Абгарян от платформы Okko. Ее сняли братья Гевонд и Сарик Андреасян.

Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова отметила, что в ситуации дефицита контента кинотеатры пробуют разные форматы, в том числе, выпускают на большом экране сериалы. По ее словам, наибольшим спросом будут пользоваться проекты с очень известным первоисточником, как у «Манюни».

«Второе — это масштаб: он должен выглядеть достойно на большом экране с точки зрения качества картинки и иметь широкую рекламную кампанию, чтобы зацепить кинозрителя. И третье — это жанр. Прямо сейчас зрители идут в кинотеатр за позитивом, поэтому комедийный жанр будет работать лучше», — заявила Зинякова.

О планах выпустить в кинопрокат свои сериалы «Ведомостям» сообщили в Okko, Premier и Kion.

В марте голливудские студии Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount приостановили показ своих новинок в России. На фоне этого российские кинотеатры столкнулись с дефицитом контента потеряли значительную долю кассовых сборов. Сейчас в кино показывают фильмы преимущественно российских продюсеров, но вместе с тем в прокате появляются работы независимых студий из Европы и США, а также фильмы индийских и азиатских режиссеров.