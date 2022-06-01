ТАСС: российские силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

Российские силовики проверяют бывшего главу Роснано Анатолия Чубайса и его окружение на возможную коррупцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, правоохранителям поступила информация о «совершении действий коррупционной направленности» Чубайсом и его окружением. Различные силовые ведомства проверяют ее, в том числе опрашивая свидетелей и изучая «полученную перед проверкой документацию».

Источник агентства не стал уточнять, о каких именно предполагаемых преступлениях речь, сославшись на интересы следствия. Официальных комментариев от российских силовых структур и представителей Чубайса пока не было.

Анатолий Чубайс был генеральным директором Роснано с 2008 по 2020 год. После начала российской «военной операции» на Украине, в марте 2022-го, Чубайс уволился с должности спецпредставителя президента, которую занимал с декабря 2020 года.

Официальных комментариев по поводу своей отставки Чубайс не давал. По данным Bloomberg, это произошло из‑за его несогласия со «спецоперацией». Собеседники агентства говорили, что Чубайс покинул Россию. Источники «Коммерсанта» и других СМИ сообщали, что его видели за рубежом — в Турции, Израиле и Италии.

В середине апреля глава Роснано Сергей Куликов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с требованием проверить работу компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс.