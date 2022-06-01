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Yeah Yeah Yeahs анонсировали выход альбома «Cool It Down» — первого с 2013 года

Денис Ламехов
Сегодня в 17:40

Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs анонсировала выход новой пластинки «Cool It Down». Об этом сообщает NME.

Релиз записи намечен на 30 сентября. По словам вокалистки коллектива Карен О, название отсылает к одноименному треку The Velvet Underground, выпущенному на альбоме «Loaded» в 1970 году.

В новый полноформатник войдут восемь песен, включая сингл «Spitting off the Edge of the World» — накануне группа сыграла его вживую на концерте в США, а сегодня, 1 июня, опубликовала на музыкальных площадках. Соавтором трека выступил инди-поп-музыкант Perfume Genius (настоящее имя — Майк Адреас).

О намерении опубликовать новые композиции группа сообщила в начале мая и заключила контракт с независимым лейблом Secretly Canadian, выпускающим записи экспериментального проекта Serpentwithfeet, экс-вокалистки Antony and the Johnsons Энтони Хегарти и других артистов. Ранее группа издавала альбомы на принадлежащем Universal Music лейбле Interscope.

«Cool It Down» станет пятой пластинкой Yeah Yeah Yeahs. В 2003 году увидел свет дебютный альбом группы «Fever to Tell», в 2006-м — «Show Your Bones», в 2009-м — «It’s Blitz!», и, наконец, в 2013 году был опубликован последний к текущему моменту лонгплей коллектива «Mosquito».

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