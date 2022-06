Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs анонсировала выход новой пластинки «Cool It Down». Об этом сообщает NME.

Релиз записи намечен на 30 сентября. По словам вокалистки коллектива Карен О, название отсылает к одноименному треку The Velvet Underground, выпущенному на альбоме «Loaded» в 1970 году.

В новый полноформатник войдут восемь песен, включая сингл «Spitting off the Edge of the World» — накануне группа сыграла его вживую на концерте в США, а сегодня, 1 июня, опубликовала на музыкальных площадках. Соавтором трека выступил инди-поп-музыкант Perfume Genius (настоящее имя — Майк Адреас).