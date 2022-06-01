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Вышел полноценный трейлер «Межсезонья» Александра Ханта

Денис Ламехов
Сегодня в 19:32

Кинокомпания «Централ Партнершип» показала трейлер криминальной мелодрамы «Межсезонье» режиссера Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Ролик появился в ее ютьюб-аккаунте.

Релиз картины намечен на 23 июня. В центре повествования — история двух подростков, Саши (Женя Виноградова) и Дани (Игорь Иванов). «Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать „нет“ маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления», — рассказывают о ленте ее создатели.

В «Межсезонье» использована музыка Shortparis, «Дайте танк (!)», «Пошлой Молли», Шарлота и Face*. За сценарий отвечают Владислав Малахов и сам Александр Хант.

Кинообозреватель Егор Москвитин, посмотревший картину на таллинском фестивале «Темные ночи» в декабре 2021-го, назвал ее «самым радикальным российским фильмом года».

«Фестивальный хит Александра Ханта на уровне синопсиса эксплуатирует историю „псковских подростков“, но на деле переносит действие даже не в Екатеринбург (где проходили съемки), а в условную кинематографическую реальность из какого‑нибудь „Конца ******* мира“», — описывал устройство фильма редактор кинораздела «Афиши Daily» Никита Лаврецкий.

Дебютный фильм Ханта — «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — стал победителем конкурса «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах и получил ряд наград в рамках фестиваля «Окно в Европу», включая главный приз конкурса игрового кино.

Предлагаем перечитать архивный материал, в котором Александр Хант отвечает на вопросы из анкеты «Афиши Daily».

*Рэпер Face внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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