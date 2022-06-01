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Таиланд отменил карантин при въезде в страну

Виктория Шанина
Сегодня в 15:02

С 1 июня Таиланд отменяет карантин для всех прибывающих в страну. Об этом пишет ТАСС.

Въехать в страну без карантина теперь могут все иностранцы вне зависимости от статуса вакцинации. По прибытии необходимо будет пройти медицинский осмотр.

Привитым туристам потребуется прививочный сертификат и медицинская страховка, покрывающая расходы на 10 тыс. долларов. Непривитым или частично вакцинированным вместо сертификата необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или тест на антитела, сделанные максимум за 72 часа до вылета.

Система Thailand Pass теперь будет автоматически выдавать QR-код в течение 1–2 часов после загрузки необходимых документов. Гражданам Таиланда в ней больше не нужно регистрироваться.

Также власти страны открыли 34 контрольно-пропускных пункта на границах с Камбоджей, Лаосом, Малайзией и Мьянмой.

Ранее сегодня, 1 июня, об отмене антиковидных ограничений по прибытии в страну объявили Турция и Кипр.

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