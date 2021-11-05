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Конец самиздата «Батенька», свежие релизы Оксимирона, ABBA и другие новости дня
19:18 дайджест
В Берлине нашли мертвым российского дипломата. Он скончался у здания посольства 19:09
wicked_musical/Instagram
Ариана Гранде и Синтия Эриво сыграют в новом киномюзикле «Злая» 17:03
Томас Мраз и Ккоме выпустили очередной совместный трек 16:48
Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева на трибьют-альбоме t.A.T.u «200 по встречной» 16:15
Голливудская актриса Лана Вуд заявила, что Кирк Дуглас изнасиловал ее сестру Натали 16:08
В Новой Москве на мужчину с ребенком напали четыре человека. Полиция возбудила дело о хулиганстве 15:31
Oleg Nikishin/Getty Images
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов по делу ЮКОСа 15:18
Бруно Марс и Андерсон Пак представили песню «Smoking Out the Window» с дебютного альбома Silk Sonic 14:51
Группа «Мегаполис» опубликовала клип на «Ноябрь» — заглавный трек одноименного спектакля 13:57
Власти Петербурга не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября 13:52
Imagine Dragons выступят в России в июне 2022-го 13:31
Post Malone и The Weeknd выпустили совместный трек «One Right Now» 13:25
salmahayek/Instagram
Сальма Хайек рассказала, как Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок «Фриды» 12:57
Оксимирон выпустил новый трек «Цунами» 12:19
Foals представили новый клип и анонсировали альбом. Теперь они трио — клавишник покинул группу 12:04
В России выявили 40 735 новых случаев коронавируса 11:18
Привитые «Спутником V» могут получить бустерную дозу в Италии и оформить европейский сертификат 11:02
ABBA выпустили новый альбом «Voyage». Первый за 40 лет! 10:25
Eyestetix Studio/Unsplash
Telegram принудительно вставил в крупные каналы пост о запуске рекламных сообщений 9:32
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Дайджест

Конец самиздата «Батенька», свежие релизы Оксимирона, ABBA и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:18

За последние сутки в России выявили 40 735 случаев коронавирусной инфекции. Это второй по величине показатель за время пандемии. Умерли 1192 человека.

Власти Петербурга решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Ранее от продолжения локдауна отказались Москва и Московская область.

В городе Облучье все сотрудники скорой помощи уволились из‑за обязательной вакцинации от COVID-19. Нежелание прививаться они объясняют тем, что пока никто из них не заразился во время работы.

Минздрав Италии разрешил привитым «Спутником V» людям получить бустерную дозу вакцины Pfizer или Moderna. Это позволит оформить европейский сертификат о вакцинации.

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Повторное рассмотрение дела пройдет в апелляционном суде Амстердама.

В Новой Москве на мужчину с ребенком напали четыре человека — предположительно, уроженцы Северного Кавказа. На них завели уголовное дело о хулиганстве и объявили в розыск.

Telegram принудительно вставил в крупные каналы пост о запуске рекламных сообщений. Инсайдеры говорят, что за пару часов он набрал 2,35 млн просмотров и привлек 26 тыс. читателей в аккаунт Павла Дурова.

«Батенька, да вы трансформер» закроется 31 декабря 2021 года. Главред издания Егор Мостовщиков сказал, что «просто больше не хочет» делать самиздат.

Тайка Вайтити экранизирует комиксы режиссера Алехандро Ходоровски и французского художника Мебиуса «Инкал». Проект расскажет о частном детективе из мира космической техноцивилизации будущего.

Сальма Хайек рассказала, как Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок «Фриды». Он называл ее уродливой и пытался склонить к сексу.

Сестра Натали Вуд подтвердила слухи о том, что актрису изнасиловал легендарный актер Кирк Дуглас. Это, по словам Ланы Вуд, случилось в 1955 году, когда Натали было около 17 лет.

ABBA представила первый за 40 лет альбом «Voyage», Оксимирон опубликовал трек «Цунами», Foals показали клип «Wake Me Up». А еще появились коллаборации Томаса Мраза с Ккоме, Бруно Марса с Андерсоном Паком и Post Malone с The Weeknd.

К 20-летию дебютного альбома t.A.T.u вышла трибьют-пластинка «200 по встречной». В ее записи приняли участие Монеточка, ЛСП, Клава Кока, Даня Милохин, Манижа и другие артисты.

Imagine Dragons выступят в Москве и Петербурге в следующем июне. При оплате билетов с помощью VK Pay на afisha.ru вы получите повышенный кешбэк 5% на баланс VK Pay. Начисленными бонусами можно оплатить до 20% стоимости следующей покупки.

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