Конец самиздата «Батенька», свежие релизы Оксимирона, ABBA и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 40 735 случаев коронавирусной инфекции. Это второй по величине показатель за время пандемии. Умерли 1192 человека.

Власти Петербурга решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Ранее от продолжения локдауна отказались Москва и Московская область.

В городе Облучье все сотрудники скорой помощи уволились из‑за обязательной вакцинации от COVID-19. Нежелание прививаться они объясняют тем, что пока никто из них не заразился во время работы.

Минздрав Италии разрешил привитым «Спутником V» людям получить бустерную дозу вакцины Pfizer или Moderna. Это позволит оформить европейский сертификат о вакцинации.

Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Повторное рассмотрение дела пройдет в апелляционном суде Амстердама.

В Новой Москве на мужчину с ребенком напали четыре человека — предположительно, уроженцы Северного Кавказа. На них завели уголовное дело о хулиганстве и объявили в розыск.

Telegram принудительно вставил в крупные каналы пост о запуске рекламных сообщений. Инсайдеры говорят, что за пару часов он набрал 2,35 млн просмотров и привлек 26 тыс. читателей в аккаунт Павла Дурова.

«Батенька, да вы трансформер» закроется 31 декабря 2021 года. Главред издания Егор Мостовщиков сказал, что «просто больше не хочет» делать самиздат.

Тайка Вайтити экранизирует комиксы режиссера Алехандро Ходоровски и французского художника Мебиуса «Инкал». Проект расскажет о частном детективе из мира космической техноцивилизации будущего.

Сальма Хайек рассказала, как Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок «Фриды». Он называл ее уродливой и пытался склонить к сексу.

Сестра Натали Вуд подтвердила слухи о том, что актрису изнасиловал легендарный актер Кирк Дуглас. Это, по словам Ланы Вуд, случилось в 1955 году, когда Натали было около 17 лет.

ABBA представила первый за 40 лет альбом «Voyage», Оксимирон опубликовал трек «Цунами», Foals показали клип «Wake Me Up». А еще появились коллаборации Томаса Мраза с Ккоме, Бруно Марса с Андерсоном Паком и Post Malone с The Weeknd.

К 20-летию дебютного альбома t.A.T.u вышла трибьют-пластинка «200 по встречной». В ее записи приняли участие Монеточка, ЛСП, Клава Кока, Даня Милохин, Манижа и другие артисты.

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