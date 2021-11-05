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Томас Мраз и Ккоме выпустили очередной совместный трек

Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

Новый сингл Томаса Мраза и Ккоме «Наверно» уже доступен на всех популярных стриминг-площадках. Трек войдет в совместный альбом музыкантов «Future Flashbacks», выход которого намечен на 26 ноября.

По словам Ккоме, «Наверно» — «это песня о девушке, у которой в голове свои установки, мешающие ей жить и быть счастливой». Мраз отметил, что в треке он «вернулся к своим истокам в плане лирики и стал петь об отношениях».

Предыдущий коллаб артистов — сингл «Но но но» — появился на стримингах 22 октября. Его музыканты оценили как «хитовый тиктоковский трек».

Томас Мраз начал записывать музыку в 2012-м. С 2017 по 2019 год он сотрудничал с лейблом Booking Machine, который возглавлял Оксимирон.

В апреле 2021 года музыкант выпустил альбом «Victory», где также принял участие Ккоме. А в мае 2020-го «Афиша Daily» поговорила с артистом о детстве в Уфе, концертных страхах, Моргенштерне и отцовстве.

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