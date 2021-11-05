Томас Мраз и Ккоме выпустили очередной совместный трек

Новый сингл Томаса Мраза и Ккоме «Наверно» уже доступен на всех популярных стриминг-площадках. Трек войдет в совместный альбом музыкантов «Future Flashbacks», выход которого намечен на 26 ноября.

По словам Ккоме, «Наверно» — «это песня о девушке, у которой в голове свои установки, мешающие ей жить и быть счастливой». Мраз отметил, что в треке он «вернулся к своим истокам в плане лирики и стал петь об отношениях».