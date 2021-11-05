Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией 50 млрд долларов по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение апелляционного суда Гааги, которое обязывало Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, и постановил пересмотреть дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Повторное рассмотрение пройдет в апелляционном суде Амстердама. Кассационная жалоба российской стороны была удовлетворена по одному пункту.

По мнению Верховного суда, довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве, был ошибочно отклонен апелляционным судом. Его следует рассмотреть с содержательной точки зрения, отметили в инстанции.

По другим пунктам российская апелляция была отклонена. Россия ставила под сомнение, что у международного арбитража в Гааге было право выносить решение на основе Энергетической хартии. Эту претензию оспорить уже не получится.

Дело ЮКОСа тянется уже почти два десятилетия. В 2014 году, после десяти лет рассмотрения, международный арбитраж обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа.

В 2016 году окружной суд Гааги встал на сторону Москвы, отменив это решение. В феврале 2020 года апелляционная инстанция отменила уже этот вердикт и вновь обязала Россию выплатить более 50 млрд долларов.