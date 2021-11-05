Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева на трибьют-альбоме t.A.T.u «200 по встречной»

Вышла пластинка-трибьют t.A.T.u «200 по встречной». Релиз приурочен к 20-летию дебютного альбома группы.

Песни t.A.T.u перепели Монеточка, ЛСП, White Punk, Алена Швец, Надя Дорофеева, Клава Кока, Даня Милохин, Дима Маликов, Манижа и еще множество артистов. Всего более 20.

В трибьюте сразу три версии хита «Нас не догонят». Первую исполнил Даня Милохин, вторую Алла Пугачева и София Ротару, третью — Дмитрий Маликов. Монеточке досталась «Мальчик-гей», а Маниже и «Нервам» — «Не верь, не бойся».