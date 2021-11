ABBA выпустили новый альбом «Voyage». Первый за 40 лет!

Новая пластинка легендарной шведской группы ABBA «Voyage» уже доступна на всех популярных стриминговых сервисах. Она стала первой для коллектива с ноября 1981 года, когда свет увидел «The Visitors».

На «Voyage» 10 треков, включая «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down», вышедшие в сентябре.