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ABBA выпустили новый альбом «Voyage». Первый за 40 лет!

Семён Гудошников
Сегодня в 10:25

Новая пластинка легендарной шведской группы ABBA «Voyage» уже доступна на всех популярных стриминговых сервисах. Она стала первой для коллектива с ноября 1981 года, когда свет увидел «The Visitors».

На «Voyage» 10 треков, включая «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down», вышедшие в сентябре.

В поддержку нового альбома шведы устроят тур с использованием голограмм. Он запланирован на весну 2022 года, а выступления пройдут на специально построенной арене в Олимпийском парке Лондона.

Образованная в 1972 году ABBA повлияла на историю мировой музыки, стала одной из самых популярных поп-групп, продав более 350 млн экземпляров записей, и вошла в Зал славы рок-н-ролла.

Шведская четверка прекратила музыкальную деятельность в 1983 году, и долгое время ее участники выступали против воссоединения. Певец и композитор ABBA Бьорн Ульвеус в интервью Billboard в 2014 году по этому поводу сказал следующее: «Вы больше никогда не увидите нас на сцене. Нам не нужны деньги». Несмотря на это, уже в 2016 году музыканты объявили о возможном выходе нового материала и выступили в стокгольмском клубе в честь 50-летия коллектива.

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