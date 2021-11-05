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Власти Петербурга не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Семён Гудошников
Сегодня в 13:52

В Петербурге режим нерабочих дней закончится 7 ноября и продлеваться не будет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на администрацию губернатора города.

После 7 ноября в Петербурге начнется стандартная рабочая неделя, но сохранится ряд антиковидных мер. В музеи и театры города можно будет попасть при предъявлении QR-кода.

20 октября Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, который распространяется на всю Россию. Ряд регионов, включая Москву и Петербург, ввели на этот период частичный локдаун.

Ряд регионов ввели нерабочие дни досрочно — до 30 октября, некоторые успели продлить их и после 7 ноября. В числе последних Челябинская, Курская, Томская и Новгородская области.

3 ноября Москва объявила, что не будет продлевать локдаун. Ее примеру сразу же последовала Московская область.

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