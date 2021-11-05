Telegram принудительно вставил в крупные каналы пост о запуске рекламных сообщений

Во множестве телеграм-каналов появился пост о запуске рекламных сообщений. Запись ведет на официальный аккаунт Павла Дурова в мессенджере и помечена надписью «спонсировано».

По данным Telegram Info, сообщение появилось в публичных каналах с более чем тысячью подписчиков. Чтобы увидеть его, нужно пролистать ниже последней записи на канале. Удалить информационный пост, владельцы телеграм-каналов не могут.

Источник «Кода Дурова», близкий к Telegram, сообщил, что за первые 2 часа после публикации поста, блог создателя мессенджера получил 2,35 млн дополнительных просмотров и привлек 26 тыс. читателей. Таким образом конверсия составила 1,1%.

Павел Дуров объявил о запуске рекламных постов в Telegram в конце октября. Тогда платформа работала в тестовом режиме. Спонсируемое сообщение ограничено 160 символами, в него невозможно вставить внешние ссылки и фото.

Минимальный бюджет для запуска рекламной кампании составляет 2 млн евро. При этом 1 млн евро — депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит 10 млн евро за прошедшие 12 месяцев. По словам Дурова, содержание рекламных сообщений будет зависеть от тематики канала, а сами они будут ненавязчивыми.