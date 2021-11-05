Сальма Хайек рассказала, как Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок «Фриды»

Актриса Сальма Хайек, известная по картинам «От заката до рассвета» и «Бандитки», рассказала изданию The Guardian, как скандальный продюсер Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок фильма «Фрида».

Артистка упоминала и ранее, что стала одной из многочисленных жертв харрасмента со стороны Вайнштейна. В 2017 году она написала колонку для The New York Times, в которой призналась, что продюсер склонял ее к сексу.

«Нет тому, чтобы принять душ с ним. Нет тому, чтобы позволить ему смотреть, как я принимаю душ. Нет тому, чтобы он сделал мне массаж. Нет тому, чтобы его обнаженный друг делал мне массаж. Нет тому, чтобы он занялся со мной оральным сексом. Нет тому, чтобы я разделась вместе с другой женщиной. Нет, нет, нет, нет, нет… И с каждым отказом нарастала маккиавеллианская ярость Харви», — писала Хайек.

Теперь же актриса решила поговорить о психологическом насилии и травле. Она отметила, что Вайнштейн «не единственный мужчина, который успокаивает себя мыслью о том, что он может уничтожать женщин».

Хайек сказала, что ей удалось до определенной степени справиться с травлей кинопродюсера. Кроме того, он не пытался совершать никаких насильственных действий в ее адрес — это произошло, как она считает, из‑за ее дружбы с Робертом Родригесом, Квентином Тарантино и Джорджем Клуни. «Также я была очень сильной», — добавила актриса.

«Я чувствовала себя в порядке [когда он травил меня]. Потом меня трясло и немного угнетало, но было нечто карикатурное во всем этом. Когда он звонил мне и орал „Почему у тебя монобровь и усы? Я не нанимал тебя, чтобы ты выглядела уродливо“, я думала: „Но ты видел когда‑нибудь фото Фриды Кало?“ Если бы мужчина играл Сирано де Бержерака, он бы не сказал „А что с носом?“», — заявила Хайек.

Артистка также пояснила, что от физического абьюза со стороны Вайнштейна ее уберег собственный характер. «Я не просто говорила нет. Я сила, с которой нужно считаться. Он не видел никогда меня слабой. Не то чтобы я не боюсь, но этого не увидишь. Я могу быть почти устрашающей в своей спокойной силе», — рассказала она.

Хайек призналась, что не знает, откуда в ней способность скрывать свой страх. «Возможно, из‑за животных. У меня много животных, и я знаю, что это очень важно, чтобы они не ощущали страх», — добавила актриса.

По ее мнению, женщинам всегда приходится учиться быть смелыми, в том числе в Голливуде. Там, как она отметила, не только Вайнштейн относился к ней недопустимо — не только из‑за сексизма, но и из‑за расизма, которые, по словам актрисы, «идут рука об руку».

«Это происходило систематически. Но одна из моих сильных сторон в том, что я не держу зла. Я также верю, что люди могут меняться… Я не заинтересована в том, чтобы кого‑то позорить. Просто хочу, чтобы это прекратилось», — сказала Хайек.

Она добавила, что, в частности, ее не взяли на роль в «Индиане Джонсе», потому что та якобы «не была написана для латиноамериканки». Также однажды она не прошла кастинг на роль мексиканки — Хайек предпочли актрису европейского происхождения.

В данный момент Хайек готовится к премьере фильма «Вечные», в котором она сыграла супергероиню. Артистка сказала, что особенно рада тому, что смогла поработать с режиссером Хлоей Чжао.

«Я была в восхищении от нее каждую секунду, которую мы провели вместе. Вау, я работаю с китайской женщиной-режиссером, и в этом есть удовлетворение, которое даже больше самого фильма, — возможность наблюдать за другой женщиной, такой смелой, такой умной, такой вдохновляющей», — рассказала Хайек.

Премьера «Вечных» в России состоится 8 ноября. Посмотреть фильм на территории страны смогут только совершеннолетние зрители — из‑за присутствия в картине ЛГБТ-персонажа.