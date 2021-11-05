Самиздат «Батенька, да вы трансформер» закроется до конца года

31 декабря 2021 года самиздат «Батенька, да вы трансформер» прекратит свое существование. Об этом в фейсбуке заявил его основатель и главный редактор Егор Мостовщиков.

До конца года на страницах издания будут выходить материалы, посвященные его похоронам. После этого сайт перестанет обновляться и останется музеем — не нем можно будет прочитать вышедшие ранее тексты.

Говоря о причинах закрытия издания, Мостовщиков сказал: «просто я больше не хочу делать самиздат „Батенька, да вы трансформер“». Это решение, по словам главреда, он принял давно, но не хотел воплощать его до тех пор, пока не расплатится по долгам издания.

«У этого решения нет ни экономических, ни политических причин. Несмотря на то, что сегодня делать независимое и устойчивое медиа — самоубийство еще больше, чем было всегда, это все-таки делать можно и, самое главное, нужно. Именно сейчас, когда каждый день издания закрываются, ломаются под прессингом, журналистов арестовывают, сажают, преследуют, выгоняют из страны, — нужно работать и продолжать рассказывать читателям, как вообще устроен мир за окном», — считает Мостовщиков.

Егор Мостовщиков и Антон Ярош основали «Батеньку» в 2014 году. В июле 2017 года они вместе с создателем новостного агрегатора Breaking Mad Залиной Маршенкуловой объявили о запуске издательского дома «Мамихлапинатана».

В октябре 2020 года две микрофинансовые организации подали иск к Мостовщикову и Ярошу с требованием вернуть долг в 12,7 млн рублей. В декабре того же года ФНС арестовала счета «Мамихлапинатаны», после чего издательский дом перестал существовать. Входившие в него издания, включая «Батеньку», продолжали работать.