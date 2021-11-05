В России выявили 40 735 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 40 735 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это второй по величине показатель за время пандемии и на 518 заражений превосходит вчерашний прирост.
Больше всего новых пациентов в Москве — 6407 (плюс 102 ко вчерашним цифрам). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, республика Крым, Свердловская область и Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 714 595. За сутки умерли 1 192 человека (больше было только накануне, когда скончались 1195), за все время — 244 447. Выздоровели за последние 24 часа 28 605 пациентов, за весь период — 7 505 971.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 247,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,8 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,1 млн).