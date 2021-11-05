В России выявили 40 735 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 40 735 случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это второй по величине показатель за время пандемии и на 518 заражений превосходит вчерашний прирост.

Больше всего новых пациентов в Москве — 6407 (плюс 102 ко вчерашним цифрам). Следом идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, республика Крым, Свердловская область и Красноярский край.