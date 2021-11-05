Голливудская актриса Лана Вуд заявила, что Кирк Дуглас изнасиловал ее сестру Натали

Голливудская актриса Лана Вуд, сестра трехкратной номинантки на «Оскар» Натали Вуд, опубликовала мемуары. В них она обвинила легендарного актера Кирка Дугласа в изнасиловании. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По словам Вуд, Дуглас изнасиловал ее сестру, когда та была еще несовершеннолетней. Это произошло, согласно книге актрисы, летом 1955 года во время съемок фильма «Искатели» — в нем знаменитые сестры снимались вместе.

Натали Вуд на тот момент было 16 или 17 лет. Мать девочек Мария Захаренко сама организовала встречу талантливой дочери с голливудской звездой. Она надеялась, что Дуглас поможет Натали в ее актерской карьере.

Женщина оставила дочь наедине с актером, а сама осталась ждать ее в машине вместе с младшим ребенком — восьмилетней Ланой. Спустя некоторое время Натали вернулась. Она, по мнению Ланы, выглядела растрепанной и очень расстроенной.

«Они и мама начали о чем‑то шептаться. Я не могла расслышать и разобрать, о чем они говорили. Что‑то плохое случилось с моей сестрой, но я была, видимо, слишком маленькой, чтобы мне об этом рассказывать», — написала Лана Вуд.

Она отметила, что из того разговора запомнила только то, что мать и сестра решили не предъявлять обвинение в адрес Кирка Дугласа. Они посчитали, что это разрушит профессиональное будущее Натали.

Позднее Натали призналась сестре, что Дуглас «сделал ей больно» — тогда обе девушки уже были взрослыми. Натали взяла с Ланы слово, что та не расскажет об изнасиловании никому. Тем не менее, слухи о насилии Дугласа над Вуд распространялись в Голливуде многие годы.

В 2020 году Дуглас скончался в возрасте 103 лет. По мнению Ланы Вуд, теперь не осталось никого, кому могла бы навредить правда о случившемся.

Натали Вуд погибла еще в 1981 году, она утонула во время плавания на яхте при невыясненных обстоятельствах. Капитан судна подозревал, что муж актрисы может быть причастен к ее гибели. Однако подтверждений этому полиции найти не удалось.