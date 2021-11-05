Бруно Марс и Андерсон Пак представили песню «Smoking Out the Window» из дебютного альбома Silk Sonic

Группа Silk Sonic, в состав которой входят Бруно Марс и Андерсон Пак, выпустила песню «Smoking Out the Window». Она войдет в дебютный альбом коллектива — его релиз намечен на 12 ноября. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов.
Одним из продюсеров трека выступил D’Mile, работавший с Дрейком, Джанет Джексон, H.E.R. и Ty Dolla $ign. Вместе с песней вышел и клип. Он снят Бруно Марсом и режиссером-клипмейкером Джоном Эспарза.
Видео выполнено в ретростилистике, оно отсылает к 70-м годам и поддерживает таким образом эстетику, выбранную для первого совместного клипа коллектива — «Leave the Door Open».
Группа Silk Sonic появилась в конце февраля. В марте музыканты выпустили первый сингл, а в июле — второй под названием «Skate».
Все песни войдут в грядущий альбом «An Evening with Silk Sonic». В его записи принял участие культовый фанк-музыкант, басист Parliament Funkadelic Бутси Коллинз. По слухам, на пластинке также можно будет услышать Childish Gambino и Ариану Гранде.