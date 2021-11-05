Бруно Марс и Андерсон Пак представили песню «Smoking Out the Window» из дебютного альбома Silk Sonic

Группа Silk Sonic, в состав которой входят Бруно Марс и Андерсон Пак, выпустила песню «Smoking Out the Window». Она войдет в дебютный альбом коллектива — его релиз намечен на 12 ноября. Об этом «Афише Daily» рассказали представители артистов.

Одним из продюсеров трека выступил D’Mile, работавший с Дрейком, Джанет Джексон, H.E.R. и Ty Dolla $ign. Вместе с песней вышел и клип. Он снят Бруно Марсом и режиссером-клипмейкером Джоном Эспарза.